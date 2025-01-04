Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 7 Ocak tarihinden itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki, 4 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları...