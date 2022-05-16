Benzin fiyatarına zam kapıda... Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'ndan peşe pşe gelen açıklamlar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik beraberinde benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Kesin olmamakla berbaer pazartesi yani haftanın ilk günü itibariyle benzin fiyatlarına yaklaşık 1,68 lira LPG fiyatlarına ise 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte olası zamlar sonraıs benzin fiyatları...