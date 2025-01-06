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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM GELİYOR! Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları

        Benzine zam geliyor! Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL?

        Benzin fiyatı son dakika zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı soruları araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yeni yılda akaryakıt ürünlerine uygulanacak ÖTV zammı belirlendi. ÖTV artışı sonrası benzine zam geleceği belirtildi. Peki, benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 10:45 Güncelleme: 06.01.2025 - 10:46
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        • 1

          Benzin fiyatı indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı'yla yeni yılda akaryakıt ürünlerinde yapılacak ÖTV artış oranı yüzde 6 ile sınırlandırıldı. ÖTV zammı sonrası benzine zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine zam ne zaman, bu gece mi geliyor, benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 6 Ocak 2025 İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE ZAM GELİYOR!

          Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. ÖTV zammının ardından benzine bir zam daha geliyor.

          7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olması beklenen fiyat artışının tabelaya 1,27 TL olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

          1 Ocak tarihi itibarıyla uygulamaya konulan ÖTV düzenlemesiyle birlikte akaryakıt fiyatlarına zam yapılmıştı. Benzin 82 kuruş, motorin 77 kuruş, LPG ise 35 kuruş zamlanmıştı.

        • 3

          MOTORİN VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 6 Ocak 2025 Pazartesi günü için sorgulanıyor. İşte; 6 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 44.04 TL

          Motorin litre fiyatı: 44.75 TL

          LPG litre fiyatı: 26.41 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin fiyatı: 43.88

          Motorin litre fiyatı: 44.65 TL

          LPG litre fiyatı: 25.87 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44.44 TL

          Motorin litre fiyatı: 44.30 TL

          LPG litre fiyatı: 26.42 TL

          İZMIR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

          Motorin litre fiyatı: 45.79 TL

          LPG litre fiyatı: 26.32 TL

        • 8

          İZMIR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44.89 TL

          Motorin litre fiyatı: 45.79 TL

          LPG litre fiyatı: 26.32 TL

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