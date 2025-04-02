Benzine zam geliyor! Benzine ne kadar zam gelecek, zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Bu sebeple araç sahipleri, güncel LPG, benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. Bayram tatilinin ardından akaryakıta bir zam daha bekleniyor. Benzinin litresine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta benzine 1,17 TL'lik zam yapılmış ancak bu zam pompaya yansımamıştı. Peki, benzine ne kadar zam gelecek, zamlı fiyatlar ne zaman pompaya yansıyacak? İşte 2 Nisan 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…
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Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. LPG, motorin ve benzin fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzinin litresine geçtiğimiz hafta yapılan ancak pompaya yansımayan 1 lira 17 kuruşluk zammın ardından bir zam daha geliyor. Böylece toplam zam 2 lira 42 kuruşa ulaşıyor. Peki, benzine ne zaman zam gelecek, litre fiyatı fiyatlar ne kadar olacak? İşte 2 Nisan 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatları…
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BENZİNE ZAM GELİYOR
Benzinin litre fiyatına, 3 Nisan 2025 Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,25 TL zam bekleniyor.
Geçtiğimiz hafta benzine yapılan ancak pompaya yansımayan 1,17 TL’lik artışla birlikte bu gece yarısı benzinin litre fiyatı 2,42 TL birden yükselmiş olacak.
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MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,72 TL
Motorin litre fiyatı: 46,83 TL
LPG litre fiyatı: 28,19 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,57 TL
Motorin litre fiyatı: 46,71 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,29 TL
Motorin litre fiyatı: 47,57 TL
LPG litre fiyatı: 28,09 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47,65 TL
Motorin litre fiyatı: 47,93 TL
LPG litre fiyatı: 28,04 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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