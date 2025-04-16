Brent petrolda yaşanan keskin düşüşler sonrası, petrol fiyatları toparlanma eğilimi gösteriyor. Bu toparlanmanın ilk etkisi, geçtiğimiz hafta benzin fiyatlarına gelen zam ile hissedildi. Şimdi ise benzine bir zam daha beklendiği öğrenildi. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte, güncel gelişmeler ve 16 Nisan 2025 akaryakıt fiyatları...