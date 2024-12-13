Uluslararası piyasalarda brent petrolün fiyatı yükselişe geçti. Fiyatların artışında ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta faiz indireceğine kesin gözüyle bakılması, ülkede petrol talebinin arttığına işaret eden veri akışı ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştırması etkili oldu. Bu gelişmeler beraberinde zam haberini de getirdi. Benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek? İşte, detaylar ve güncel akaryakıt fiyatları...