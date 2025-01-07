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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi, tabela değişti: 7 Ocak 2025 benzin ve motorin fiyatları - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişimin ardından benzine 1,26 kuruş zam geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 07:22 Güncelleme: 07.01.2025 - 07:22
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        Benzine zam geldi
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

        Benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL, Ankara'da 45.78 TL, İzmir'de 46.16 TL oldu.

        Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.77 TL, Ankara'da 45.33 TL, İzmir'de ise 45.82 TL'den satılıyor.

        Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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