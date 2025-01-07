Benzine zam geldi
Petrol fiyatlarında ve döviz kurundaki değişimin ardından benzine 1,26 kuruş zam geldi
Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.
Benzine yaklaşık 1,26 kuruş zam yapıldı. Buna göre benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 45.30 TL, Ankara'da 45.78 TL, İzmir'de 46.16 TL oldu.
Öte yandan motorinin fiyatı ise İstanbul Avrupa yakasında 44.77 TL, Ankara'da 45.33 TL, İzmir'de ise 45.82 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.