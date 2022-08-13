Benzin ve motorin fiyatları bir kez daha günün hakkında en çok arama yapılan konularının başında geliyor. Tüm ülkemizdeki milyonlarca vatandaşımızı merakla araştırdığı konuya ilişkin önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı ve benzin fiyatlarına bu kez zam geldi. Peki benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte 13 Ağustos tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...