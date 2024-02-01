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İki gün önce motorine gelen zammın ardından bugün de benzin fiyatında artış yaşandı. Benzinin litresine bugünden itibaren geçerli olmak üzere ortalama 95 kuruş zam geldi.

Zammın ardından İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 39.35 lira, Ankara'da 40 lira, İzmir'de 40.24 lira, Adana'da 40.62 lira, Bursa'da 40.08 lira, Antalya'da 40.72 lira, Diyarbakır'da ise 40.93 lira oldu.

Bugün motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişime gidilmedi.