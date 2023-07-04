Benzine zam geldi

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Dolar/TL ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı 1 yılın ardından ilk kez 26 lirayı aştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.19 lira, Ankara'da 26.64 lira, İzmir'de 26.68 lira, Adana'da 27.06 lira, Bursa'da 26.67 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 27.31 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik olmadı.

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