Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Enerji Benzine zam geldi! İşte son fiyatlar

Benzine zam geldi

Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.11 lira zam geldi. Benzin fiyatı son zamla beraber 26 lirayı aştı

Giriş: 04.07.2023 - 07:30 | Güncelleme: ABONE OL
Benzine zam geldi! İşte son fiyatlar
HABERTURK.COM

Dolar/TL ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş pompaya zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 11 kuruş zam geldi. Böylece benzin fiyatı 1 yılın ardından ilk kez 26 lirayı aştı.

Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 26.19 lira, Ankara'da 26.64 lira, İzmir'de 26.68 lira, Adana'da 27.06 lira, Bursa'da 26.67 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 27.31 liraya yükseldi.

Motorin fiyatlarında bugün herhangi bir değişiklik olmadı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Protestoların 6. gecesi: Fransa'da sular duruldu mu?
Protestoların 6. gecesi: Fransa'da sular duruldu mu?
Bu iller için yağmur uyarısı
Bu iller için yağmur uyarısı
Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon
Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı
Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile kamyon çarptı: 4 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.