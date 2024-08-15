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        Haberler Ekonomi Enerji Benzine zam geldi - Enerji Haberleri

        Benzine zam geldi

        Benzin fiyatlarına 15 Ağustos saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.08.2024 - 08:55 Güncelleme: 15.08.2024 - 08:55
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        Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

        Benzine 85 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 44.56 TL, Ankara'da 44.95 TL, İzmir'de 45.41 TL oldu.

        Zam pompaya 15 Ağustos 00.00'dan itibaren yansıdı. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #benzin
        #benzin zam
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
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