Benzine zam geldi

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Uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanma ve döviz kurunda yaşanan yükseliş, benzine zam olarak yansıdı.

Benzine 85 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul Avrupa yakasında 44.56 TL, Ankara'da 44.95 TL, İzmir'de 45.41 TL oldu.

Zam pompaya 15 Ağustos 00.00'dan itibaren yansıdı. Motorin fiyatında ise herhangi bir değişim olmadı.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.