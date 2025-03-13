Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Mart ayının başında peş peşe yapılan indirimin ardından bu kez benzine zam geleceği belirtildi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine ne zaman zam yapılacak? Zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…