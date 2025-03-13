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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM BEKLENİYOR! Benzine ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Mart 2025 Güncel akaryakıt fiyatları

        Benzine zam bekleniyor! Benzine ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak?

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Yılın ilk günlerinde 80 doların üzerine kadar çıkan petrol fiyatlarının 70 dolar bandının altına gerilemesi sonrasında mart ayının başında benzin fiyatlarına peş peşe indirim gelmişti. Yapılan indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında yeniden artışa gidileceği bildirildi. Buna göre, benzine zam bekleniyor. Peki, benzine ne zaman zam yapılacak, litre fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Mart 2025 güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:04
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları ile ilgili değişiklikler araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, LPG, motorin ve benzin fiyatlarına zam veya indirim olarak yansımaya devam ediyor. Mart ayının başında peş peşe yapılan indirimin ardından bu kez benzine zam geleceği belirtildi. Bu noktada il il güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, Benzine ne zaman zam yapılacak? Zam sonrası benzin fiyatı ne kadar olacak, kaç TL? İşte 13 Mart 2025 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE ZAM BEKLENİYOR!

          Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıta doğrudan yansıyor.

          Benzinin litre fiyatına, 14 Mart 2025 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 81 kuruş zam bekleniyor.

        • 3

          MOTORİNE VE LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

        • 4

          AKARYAKIT POMPA FİYATLARI

          LPG, motorin ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 13 Mart 2025 Perşembe günü için sorgulanıyor. Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

          İşte; 13 Mart 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,41 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,36 TL

          LPG litre fiyatı: 27,59 TL

        • 6

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,26 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,24 TL

          LPG litre fiyatı: 26,99 TL

        • 7

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,96 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,09 TL

          LPG litre fiyatı: 27,49 TL

        • 8

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 44,33 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

          LPG litre fiyatı: 27,34 TL

        • 9

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        • 10
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