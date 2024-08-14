Benzine zam bekleniyor! 14 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları
Bir süredir ABD'de resesyon endişesi ve Ortadoğu'daki krizler nedeniyle düşüşe geçen brent petrol toparlanma eğilimine geçti ve dün yükselişle kapandı. Öte yandan, benzine zam beklentisi de başladı. Buna göre; benzinin litresine 85 kuruş zam geliyor. Peki, benzin zammından önce akaryakıtta güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 14 Ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları ile benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,17 dolardan işlem görüyor. Dün 82,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,69 dolar seviyesinde tamamladı. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin petrol talebine ilişkin olumlu veriler ve Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı arz endişeleri etkili oldu. Brent petroldeki yükseliş benzine zam beklentisini de getirdi. Buna göre benzine 85 kuruş zam bekleniyor. İşte, detaylar...
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BENZİNE ZAM BEKLENİYOR
Benzin fiyatlarına 15 Ağustos Perşembe gününden itibaren 85 kuruş zam bekleniyor.
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6 AĞUSTOS'TA BENZİNE İNDİRİM YAPILMIŞTI
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim gelmişti.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,72 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,43 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,64 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,28 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,76 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL