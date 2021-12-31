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Son dakika: Akaryakıt fiyatlarına zam! 1 Ocak benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar olacak? Güncel benzin, motorin, LPG fiyatları

31 Aralık benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatları merak ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar ve indirimler haftalardır vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında yer alıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın 31 Aralık akşam saatlerinde yayınladığı açıklamaya göre benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına 1 Ocak tarihinden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde zam gelecek. Araç sahiplerinin ilgiyle takip ettiği benzin, motorin, LPG otogaz litre fiyatları ne kadar olacak? Güncel akaryakıt fiyatları

31.12.2021 - 12:17 | Güncelleme: ENERJİ

  • 31 Aralık güncel akaryakıt fiyatları yeniden zam geldi. Geçtiğimiz hafta Dolar ve Euro kurundaki düşüşün etkisiyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarına gelmesi beklenen zam durdurulmuştu. EPGİS'in geçtiğimiz hafta motorin ve LPG fiyatlarına inidirim duyurusunu dün akşam ve bu akşam yayınlanan zam duyurusu takip etti. EPGİS tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Ocak'tan itibaren benzin, motorin ve LPG otogaz litre fiyatlarına zam gelecek. İşte 31 Aralık benzin, motorin, LPG otogaz fiyatları 

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM!

    EPGİS, 31 Aralık Cuma akşam saatlerinde yayınladığı duyuru ile akaryakut fiyatlarına 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere zam geldiğini duyurdu. EPGİS tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

    01/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Motorinde 1,29 

    Benzinde   0,61

    LPG’de       0,78  TL/LT

     

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." ifadelerine yer verildi.

  • BENZİNE ZAM!

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), 30 Aralık Perşembe akşamı da 31 Aralık'ta benzinin pompa fiyatlarına yansıyacak zammı duyurmuştu. EPGİS'in açıklamasında "31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

    Benzinde 68 KRŞ/LT

    Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denilmişti.

  • BENZİN LİTRE FİYATI KAÇ TL OLDU?

    31 Aralık'tan itibaren benzinin litresi İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de 11,71 liradan 12,39 liraya çıkmıştı.

    1 Ocak'tan itibaren Ankara'da ortalama 12,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 12,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak.

  • MOTORİN VE LPG'DE İNDİRİM

    EPGİS tarafından yayınlanan 24 Aralık tarihli duyuruyla 25 Aralık tarihinden itibaren pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde LPG’ye 72 kuruş, Motorine 5 kuruş indirim yapılacağı açıklanmıştı. 

     

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