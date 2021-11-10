Akaryakıt fiyatlarına arka arkaya gelen zamların ardından benzine gelen indirim vatandaşın gündemine oturdu. EPGİS, benzin fiyatlarına 32 kuruş daha indirim geldiğini duyurdu.

BENZİNE BİR İNDİRİM DAHA!

Benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre indirim pompa fiyatına yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzin fiyatlarına 27 Ekim'de de 25 kuruşluk indirim geldğini duyurmuştu.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

Son indirimin ardından benzinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8.18, İstanbul'da 8.10 liraya gerileyecek.

MOTORİN LİTRE FİYATI NEDİR?

15 Ekim tarihli zammın ardından 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.