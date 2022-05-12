Benzin fiyatları 12 Mayıs Perşembe günü en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. ABD başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde benzin fiyatlarında artış yaşanıyor. Öte yandan Türkiye'de de son zam dün akşam saatleri itibariyle başladı. İşte 12 Mayıs benzin fiyatları...