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Benzinin litresine yapılacak 29 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansımayacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) sosyal medya hesabı üzerinden benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 29 kuruş zam yapılacağını duyurdu. Ancak mevcut uygulama olan Eşel Mobil Sistemi gereği artış oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacak.