LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan zamların ardan araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzine ve motorine zam yapılacağı haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il 14 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı…