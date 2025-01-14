Akaryakıt fiyatları 14 Ocak 2025: Benzine ve motorine zam mı geliyor, ne zaman ve ne kadar olacak?
Benzin fiyatı ve motorin fiyatı zam indirim haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Uluslararası petrol piyasasındaki hareketlilik ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu sebeple akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Son olarak araç sahiplerini üzecek bir gelişme yaşandı. Benzine ve motorine zam geleceği belirtildi. Peki, Benzine ve mazota zam mı geliyor, ne zaman, ne kadar, kaç TL olacak? İşte, 14 Ocak 2025 Güncel akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara, İstanbul benzin ve motorin fiyatı…
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LPG, motorin ve benzin fiyatları zam indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta peş peşe yapılan zamların ardan araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzine ve motorine zam yapılacağı haberleri gündemdeki yerini aldı. Bu noktada il il 14 Ocak 2025 güncel akaryakıt fiyatları araştırılmaya başlandı. Peki, benzine ve motorine zam mı geliyor, ne kadar olacak, kaç TL? İşte İzmir, Ankara, İstanbul benzin fiyatı ve motorin fiyatı…
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BENZİNE VE MAZOTA (MOTORİNE) ZAM MI GELİYOR?
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergi artışları akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor.
Sektör kaynaklarının paylaştığına göre, benzine ve mazota zam yapılacak.
Buna göre, 16 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 2 lira 34 kuruş zam geliyor. Benzinin litre fiyatına ise 1 lira 56 kuruş zam yapılması bekleniyor.
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LPG’YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?
LPG fiyatlarında ise zam ya da indirim beklenmiyor.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 14 Ocak 2025 Salı günü için sorgulanıyor.
İşte; 14 Ocak 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.31 TL
Motorin litre fiyatı: 45.77 TL
LPG litre fiyatı: 26.17 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 45.16 TL
Motorin litre fiyatı: 45.66 TL
LPG litre fiyatı: 25.61 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.78 TL
Motorin litre fiyatı: 46.43 TL
LPG litre fiyatı: 26.11 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.16 TL
Motorin litre fiyatı: 46.82 TL
LPG litre fiyatı: 26.01 TL