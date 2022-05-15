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Benzine TL zam geliyor! Mazot ve benzin fiyatları ne kadar oldu? SON DAKİKA: Benzin, LPG ve motorin fiyatları 16 17 Mayıs - GÜNCEL

Benzine TL zam geliyor! SON DAKİKA: Benzin, LPG ve motorin fiyatları 16 17 Mayıs - GÜNCEL

benzin fiyatlarına yaklaşık 1,68 lira LPG'ye ise 40 kuruş zam geliyor. Son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına hafta başı itibariyle zam gelmesi bekleniyor.olası zamla birlikte benzinin litre fiyatı 25 liraya kadar yükseldi. İşte 16 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyatları...

15.05.2022 - 17:45 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Benzin fiyatarına zam kapıda... Ukrayna Rusya savaşındaki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'ndan peşe pşe gelen açıklamlar ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik beraberinde benzin fiyatlarına zam olarak yansıyor. Kesin olmamakla berbaer pazartesi yani haftanın ilk günü itibariyle benzin fiyatlarına yaklaşık 1,68 lira LPG fiyatlarına ise 40 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İşte olası zamlar sonraıs benzin fiyatları...

     

  • Akaryakıt fiyatlarının hafta başı itibarı ile zamlanması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, pazartesi günü LPG’ye 40 kuruş, benzine 1,68 TL zam geleceği öngörülüyor.

     

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    ZAMLA BERABER AKARYAKIT FİYATLARI NE OLACAK?

    Hafta başında yapılacak yeni zamlarla birlikte, benzinin litre fiyatı İstanbul'da 22,8 TL’ye, Ankara’da 22,93 TL’ye ve İzmir’de ise 22,94 TL’ye yükselecek. 

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    LPG fiyatları ise İstanbul’da 11,25 TL’ye, Ankara’da 11,47 TL’ye ve İzmir’de 11,19 TL’ye çıkacak. 

  • EPGİS FİYAT PAYLAŞIMINI DURDURDU

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Yılmaz’ın çağrısı üzerine akaryakıt sektörünün dağıtım ve bayii dernek temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı geçtiğimiz günlerde yapıldı.

     

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