Akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler ile birlikte güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları gündemdeki yerini aldı. Brent petrol fiyatındaki düşüşe paralel olarak araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine indirim bekleniyor. İşte, 26 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...