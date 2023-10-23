BENZİNE ZAM GELDİ!

17 Ekim 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, motorin fiyatlarına 2 lira 23 kuruş zam yapılmıştı. Ancak arkasından önce motorine, ardından benzine 2 liranın üzerinde indirim yapılmış ve pompaya yansımıştı.

Ancak en son edinilen bilgilere göre; 21 Ekim Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk zam geldi.