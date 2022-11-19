Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidildi. Benzin fiyatları aynı haftada 2. kez yapılan indirim ile gündeme geldi. İşte "19 Kasım 2022 bugün akaryakıt, benzin, LPG, motorin (mazot) litre fiyatı ne kadar?" sorusunun yanıtı ile güncel akaryakıt fiyatları listesi...