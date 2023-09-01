Akaryakıt fiyatları ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanılan gelişmeler akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. 31 Ağustos itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 97 kuruşluk indirim gelirken 1 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 98 kuruşluk indirim geldi. İşte Akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...