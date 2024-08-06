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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine ne kadar indirim geldi, ne zaman geçerli? 6 Ağustos 2024 güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?

        Benzine indirim geldi! 6 Ağustos 2024 Salı akaryakıt fiyatlarında son durum nedir?

        Dünya genelinde brent petrol fiyatları geriledi. ABD'deki resesyon endişeleri fiyatı düşürürken, 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapıldı. İşte, benzin indirimi ile 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 09:49 Güncelleme: 06.08.2024 - 09:49
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        • 1

          Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu. Bu gelişmeleri takiben benzine zam yapıldı. Peki, 6 Ağustos 2024 Salı benzin, motorin, LPG fiyatları ne oldu? İşte, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları...

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM!

          Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.

        • 3

          MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?

          Motorin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,61 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,51 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,68 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL

          Kaynak: Türkiye Petrolleri (TPPD)

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