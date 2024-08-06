Benzine indirim geldi! 6 Ağustos 2024 Salı akaryakıt fiyatlarında son durum nedir?
Dünya genelinde brent petrol fiyatları geriledi. ABD'deki resesyon endişeleri fiyatı düşürürken, 6 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim yapıldı. İşte, benzin indirimi ile 6 Ağustos 2024 Salı İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel akaryakıt litre fiyatları...
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,11 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'deki resesyon endişeleri etkili oldu. Bu gelişmeleri takiben benzine zam yapıldı. Peki, 6 Ağustos 2024 Salı benzin, motorin, LPG fiyatları ne oldu? İşte, benzin zammından sonra güncel akaryakıt fiyatları...
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BENZİNE İNDİRİM!
Benzin grubuna 6 Ağustos 2024 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 73 kuruş indirim geldi.
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MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELECEK Mİ?
Motorin ve LPG grubunda indirim veya zam beklenmiyor.
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,49 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,46 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,81 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43,61 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23,28 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,10 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,21 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 23,25 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44,51 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,68 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 22,87 TL
Kaynak: Türkiye Petrolleri (TPPD)