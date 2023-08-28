Akaryakıt fiyatlarında zam ya da indirim var mı? 27 Ağustos 2023 LPG, mazot, benzin fiyatları
Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Dolar kuru ve brent petrol fiyatındaki hareketliliğe paralel olarak değişen akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Son olarak motorine gelen 1 liralık zammın ardından mazotun litre fiyatı 37 liranın üzerine çıktı. Bu bağlamda araç sahipleri "Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 27 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin fiyatı son durum...
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Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda üst üste hem indirim hem de zam geldi. Motorine önce indirim gelirken; 4 gün sonra bu sefer zam yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fiyat değişikliklerinin ardından güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları araştırılması sıklaştı. İşte, 28 Ağustos 2023 güncel akaryakıt litre fiyatları...
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MOTORİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!
Geçtiğimiz hafta Cuma gecesi, yani 18 Ağustos günü itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 22 Ağustos'ta 1 liralık zam yapıldı.
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MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?
Motorin ve benzin fiyatlarına özellikle dolar TL kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
İşte 28 Ağustos güncel motorin ve benzin fiyatları:
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.93 TL
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,74 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,85 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,38 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL
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İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,30 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,47 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL