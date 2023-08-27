Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda üst üste hem indirim hem de zam geldi. Motorine önce indirim gelirken; 4 gün sonra bu sefer zam yapıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Fiyat değişikliklerinin ardından güncel benzin, LPG ve motorin fiyatları araştırılması sıklaştı. İşte, 27 Ağustos 2023 güncel akaryakıt litre fiyatları...