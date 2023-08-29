Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Benzine, motorine zam var mı, indirim gelecek mi? 29 Ağustos 2023 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatlarına zam veya indirim gelecek mi? 29 Ağustos 2023 güncel LPG, mazot, benzin fiyatı

        Akaryakıt fiyatları zammı ve indirimi haberleri gündemdeki yerini koruyor. Son olarak 22 Ağustos'ta motorine 1 TL'lik zam yapılmıştı. Dolar kuru ve brent petrol fiyatlarına bağlı olarak değişen akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Son günlerde peş peşe gelen indirim ve zamların ardından gözler ""Benzine ve motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi?" sorusuna çevrildi. İşte, 29 Ağustos 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, mazot, benzin litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.08.2023 - 16:43 Güncelleme: 29.08.2023 - 16:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından benzin, mazot ve LPG litre fiyatları araştırması sıklaştı. Bu kapsamda "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusu gündem oldu. Bizler de sizler için akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 29 Ağustos 2023 güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG fiyatları...

        • 2

          MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

          Motorin ve benzin fiyatlarına özellikle dolar TL kurunda yaşanan düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına indirim bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

        • 3

          MOTORİN FİYATLARINA ZAM

          18 Ağustos 2023 Cuma gecesi itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 52 kuruş indirim geldi. Yapılan indirimin ardından motorin fiyatlarına 22 Ağustos'ta 1 liralık zam yapıldı.

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37.66 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37.80 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 15.93 TL

        • 5

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 37,74 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 37,85 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 16,38 TL

        • 6

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 38,24 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 38,37 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.28 TL

        • 7

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 38,30 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 38,47 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.02 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Vale cinayetinin şüphelileri yakalandı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Yolun karşısına geçeceklerdi! Kız kardeşleri kaza ayırdı!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Çebi'den Talisca ve Ramos açıklaması!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        Ahmet Nur Çebi'den flaş sözler!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        17 yaşındaki Yasemin'i öldürmüştü! Caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Tepkiler sürüyor: Annesi açıklık grevine başladı!
        Enflasyon mesajı
        Enflasyon mesajı
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı! Mahalleli dövüp jandarmaya teslim etti!
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        100'üncü yıl marşı ilk kez...
        Habertürk Anasayfa