Akaryakıtta peş peşe yaşanan fiyat değişimlerin ardından benzin, mazot ve LPG litre fiyatları araştırması sıklaştı. Bu kapsamda "Benzine zam ya da indirim var mı?" sorusu gündem oldu. Bizler de sizler için akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, 30 Ağustos 2023 güncel akaryakıt benzin, motorin ve LPG fiyatları...