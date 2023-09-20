Akaryakıt fiyatlarına son zamanlarda üst üste yapılan zamların ardından gözler "Benzine ve motorine zam gelecek mi, indirim var mı?" sorusuna çevrildi. Son günlerde yeniden zam yapılmasıyla değişen motorin ve benzin litre fiyatı araştırılıyor. İl bazında değişiklik gösteren akaryakıt fiyatlarını haberimizde bir araya getirdik. İşte, 19 Eylül 2023 İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin litre fiyatı...