Benzine, motorine indirim ya da zam var mı? 13 Ocak güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrolün 80 doların altına inmesi benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi yaratırken, güncel akaryakıt fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Döviz kuru ve brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Peki, "Benzine, motorine indirim ya da zam var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?" İşte 13 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelmişti. ÖTV artışının ardından, benzin grubunda KDV dahil 2,31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL otogaz grubuna ise fiyat artışı 1 TL fiyat artışı uygulanmıştı. Peki, "Benzine, motorine indirim ya da zam var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?" İşte 13 Ocak 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatı...
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AKARYAKIT FİYATLARINA ÖTV ZAMMI!
Yeni yıldan itibaren geçerli olarak akaryakıt fiyatlarında da ilk kez otomatik ÖTV artışı nedeniyle fiyat artışına gidildi.
Akaryakıtta ÖTV oranı yüzde 25,6 oranında arttı.
Buna göre ÖTV tutarları benzinde 7,52 TL'den 9,44 TL'ye, motorinde 7,05 TL'den 8,85 TL'ye çıktı
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ÖTV artışının ardından 3 Ocak gününden geçerli olacak şekilde, benzin grubunda KDV dahil 2,31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL fiyat artışı uygulandı.
Otogaz grubunda ise fiyat artışı 1 TL oldu.
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BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?
Akaryakıt fiyatlarına şuan için herhangi bir indirim ya da zam bulunmuyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları;
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.83 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 39.04 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19.83 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.75 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 38.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19.36 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 37.46 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 39.69 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 19.70 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 12 OCAK 2024
İzmir’de benzin litre fiyatı: 37.66 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 49.92 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 19.47 TL