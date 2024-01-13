Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Hatırlanacağı gibi son olarak akaryakıt fiyatlarına ÖTV zammı gelmişti. ÖTV artışının ardından, benzin grubunda KDV dahil 2,31 TL, motorin grubunda KDV dahil 2,17 TL otogaz grubuna ise fiyat artışı 1 TL fiyat artışı uygulanmıştı. Peki, "Benzine, motorine indirim ya da zam var mı? Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar?" İşte 13 Ocak 2024 benzin, motorin ve LPG fiyatı...