Güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından takip ediliyor. Son olarak 13 Eylül'de motorin fiyatlarına 2 lira 03 kuruş zam gelirken 14 Eylül itibarıyla ise benzin fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammı ve indirimi haberlerinin ardından gözler "LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, indirim veya zam var mı?" sorusunun yanıtına çevrildi. İşte 21 Eylül 2023 motorin, LPG, benzin fiyatlarında son durum...