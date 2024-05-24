22 Mayıs'ta 82,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı; dün, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 81,69 dolar oldu. Brent petroldeki düşüş beraberinde benzine indirim beklentisi yarattı. Peki, benzine indirim geliyor mu ve gelen indirim ne kadar olacak? İşte, 24 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile merak edilen tüm detaylar...