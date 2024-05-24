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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR? 24 Mayıs 2024 Cuma İstanbul, İzmir, Ankara benzin, motorin, LPG litre fiyatı

        Benzine indirim mi geliyor? 24 Mayıs 2024 güncel akaryakıt fiyatları

        Brent petrolün düşmesi ile beraber akaryakıt fiyatlarının nasıl etkileneceğini merak ediliyordu. Benzine bu gece yarısından geçerli olmak üzere indirim yapılması bekleniyor. Peki, benzine indirim geliyor mu? İşte merak edilen detaylar ve 24 Mayıs 2024 Cuma güncel benzin, motorin, LPG litre fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 08:47 Güncelleme: 24.05.2024 - 08:53
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        • 1

          22 Mayıs'ta 82,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı; dün, günü 81,9 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 81,69 dolar oldu. Brent petroldeki düşüş beraberinde benzine indirim beklentisi yarattı. Peki, benzine indirim geliyor mu ve gelen indirim ne kadar olacak? İşte, 24 Mayıs Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile merak edilen tüm detaylar...

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

          Benzine 24 Mayıs 2024 gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,69 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,22 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL

        • 4

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 42,63 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,17 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL

        • 5

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 43,64 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,15 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL

        • 6

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 43,92 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,46 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,54 TL

        • 7

          AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI

          Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.

        • 8

          FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT

          Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

          EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.

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