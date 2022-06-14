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Benzine indirim mi geldi, motorin ve benzine ne zaman indirim geliyor? 14 Haziran benzinin litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin kaç lira oldu? Güncel benzin fiyatları (İstanbul, Ankara, İzmir)

Benzine indirim mi geldi, motorin ve benzine ne zaman indirim geliyor? 14 Haziran benzinin litresi ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları günün hakkında en çok arama yapılan konularının başına gelmeye devam ediyor. Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya dair önemli son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Peki benzin fiyatlarına indirim mi geldi ve ne zaman gelecek? İşte 14 Haziran tarihi itibariyle başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yeni benzin ve motorin fiyatları...

14.06.2022 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Benzin fiyatları ve motorin fiyatları düşecek mi sorusu günlerdir araç sahipleri tarafından araştırılıyordu. Konuyla ilgili olarak sevindirici bir gelişme yaşandı ve benzine indirim geleceği açıklandı. Peki, milyonlarca vatandaşımızı da yakından ilgilendiren motorin ve benzin fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?

  • BENZİNE İNDİRİM GELİYOR!

    15.06.2022 Çarşamba gününden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi meydana geldi.

  • İndirim pompa satış fiyatlarına yansıyacak.

    Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,55 TL'ye gerileyecek.

  • Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 27 lira 84 kuruştan satılıyor.

     

     

  • Benzinin litresi ortalama 28 lira 44 kuruştan satılıyor.

    Otogaz litre fiyatı ise 12 lira 40 kuruş.

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