Benzin fiyatları ve motorin fiyatları düşecek mi sorusu günlerdir araç sahipleri tarafından araştırılıyordu. Konuyla ilgili olarak sevindirici bir gelişme yaşandı ve benzine indirim geleceği açıklandı. Peki, milyonlarca vatandaşımızı da yakından ilgilendiren motorin ve benzin fiyatlarına ne zaman indirim gelecek?