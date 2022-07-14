Motorin, benzin ve LPG fiyatları son dakika gelişmeleri milyonlarca araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. 8 Temmuz Cuma günü itibariyle motorin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Uluslararası piyasada brent petrol fiyatı 99 dolara kadar gerilerken akaryakıt fiyatlarına indirim beklentisi oluştu. Benzin fiyatlarına beklenilen indirim gelirken LPG fiyatlarına ise zam geldi. İşte, motorin, benzin fiyatları ve LPG fiyatları ile 14 Temmuz Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...