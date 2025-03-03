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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geliyor! Benzine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek, pompaya ne zaman yansıyacak? 3 Mart 2025 benzin fiyatı

        Benzine indirim geliyor! Benzine ne kadar ve ne zaman indirim gelecek?

        Ukrayna ve Rusya arasında barış sağlanacağına yönelik iyimserlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamayı planladığı tarifelere ilişkin mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ardından petrol fiyatları haftaya düşüşle başladı. Yaşanan bu gelişmeler doğrultusunda benzine indirim beklendiği öğrenildi. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar indirim gelecek? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 03.03.2025 - 11:43
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        • 1

          Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere uygulamaya planladığı tarifelerle ilgili mesajlar ve ülkelerden gelen misilleme açıklamalarının ardından aşağı yönlü hareket ediyor. Öte yandan, dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de artan ekonomik hareketlilik petrol fiyatlarının düşüşünü kısıtlasa da sektörden edinilen bilgiye göre; benzine indirim bekleniyor. Peki, benzine ne kadar indirim yapılacak?

        • 2

          BENZİNE NE KADAR VE NE ZAMAN İNDİRİM GELECEK?

          Benzinin litre fiyatında 1 lira 15 kuruş indirim bekleniyor. Yeni fiyatın 4 Mart Salı gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,27 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,46 TL

          LPG litre fiyatı: 26,74 TL

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,43 TL

          Motorin litre fiyatı: 46,57 TL

          LPG litre fiyatı: 27,51 TL

        • 5

          ANKARA ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 46,99 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,29 TL

          LPG litre fiyatı: 27,35 TL

        • 6

          İZMİR ZAMLI AKARYAKIT FİYATLARI L

          Benzin litre fiyatı: 47,38 TL

          Motorin litre fiyatı: 47,68 TL

          LPG litre fiyatı: 27,25 TL

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