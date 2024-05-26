Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak petrol fiyatında yaşanan düşüş benzinde pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Peki, "26 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim ya da zam var mı?" İşte 26 Mayıs güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...