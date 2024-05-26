Benzine indirim geldi: Tabela değişti! 26 Mayıs güncel akaryakıt fiyatları
Brent petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Son dönemde petrol fiyatında yaşanan düşüşün ardından benzine 1 lira 38 kuruşluk bir indirim geldi. Yaşanan bu gelişme araç sahiplerini yüzünü güldürürken, "25 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim ya da zam var mı?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 26 Mayıs 2024 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları...
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Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak petrol fiyatında yaşanan düşüş benzinde pompa fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Peki, "26 Mayıs 2024 benzin, motorin, LPG ne kadar oldu, benzine ve motorine indirim ya da zam var mı?" İşte 26 Mayıs güncel benzin, motorin, LPG fiyatları...
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BENZİNE İNDİRİM GELDİ!
Benzine 24 Mayıs 2024 gece yarısından itibaren 1 lira 38 kuruş indirim geldi.
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,36 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,22 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 20,95 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,28 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,17 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,48 TL
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ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,15 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,92 TL
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İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,54 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,54 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 20,51 TL
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AKARYAKITTA TEK FİYAT DÖNEMİ 15 MAYIS İTİBARIYLA BAŞLADI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Kurul kararına göre, 15 Mayıs 2024 itibarıyla akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıt için fiyat farkı uygulanmayacak.
FARKLI AKARYAKIT, TEK FİYAT
Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.
EPDK'den yapılan açıklamada, dağıtıcı lisansı sahiplerinin farklılaştırılmış akaryakıt satışına devam edebileceği ancak bu özelliklerin fiyatı değiştirmeyeceği belirtildi.