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Benzine indirim geldi mi, gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları (benzin, motorin) ne kadar oldu? 28 Şubat benzin ve motorin litre fiyatı

Benzine indirim geldi mi, gelecek mi? Güncel akaryakıt fiyatları (benzin, motorin, LPG) 28 Şubat

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik gündemden düşmüyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) 25 Şubat Cuma günü benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiğini duyurmuştu. Akaryakıt fiyatları bu kez de indirim beklentisiyle gündeme geldi. Benzin fiyatlarına indirim geleceği yönündeki haberler güncel benzin ve motorin fiyatlarının araştırılmasına neden oldu.

28.02.2022 - 10:16 | Güncelleme: ENERJİ

  • Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir anda yükselen petrol fiyatları ile dolar kurunun etkisi ile benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta zam gelmişti. EPGİS tarafından paylaşılan duyuruya göre 26 Şubat tarihinden itibaren benzin fiyatlar 1,61 lira, motorin fiyatları ise 1,51 lira arttı. Sosyal medyada benzine indirim geleceğine dair paylaşımlar çoğalınca benzine indirim mi geldi sorusu araştırılmaya başladı. Araç sahipleri benzine indirim gelecek mi sorusunun cevabını ve 28 Şubat güncel benzin, motorin fiyatlarını merak ediyor. 

  • BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

    EPGİS tarafından yapılan son açıklama 25 Şubat tarihinde yayınlanan benzin ve motorin fiyatlarına zam geldiği yönündeki açıklama. Benzin fiyatlarına indirim geldiğine ililşkin bir  açıklama henüz bulunmuyor. 

  • BENZİNE ZAM GELECEK Mİ?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası tarafından benzine indirim geleceğine dair açıklama henüz yapılmadı. 

  • BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

    EPGİS tarafından açıklanan 25 Şubat tarihli zammın ardından 26 Şubat Cumartesi gününden itibaren Ankara'da ortalama 15,24 liradan satılan benzinin litre fiyatı 16,85 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 15,15 liradan 16,76 liraya, İzmir'de 15,26 liradan 16,87 liraya çıktı.

  • MOTORİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından duyurulan 25 Şubat tarihli 1,51 liralık motorin zammının ardından Motrinin litresi Ankara'da ortalama 15,57 liradan satılan motorinin litre fiyatı 17,08 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 15,48 liradan 16,99 liraya, İzmir'de 15,57 liradan 17,08 liraya yükseldi.

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