Rusya Ukrayna savaşının etkisiyle bir anda yükselen petrol fiyatları ile dolar kurunun etkisi ile benzin ve motorin fiyatlarına geçtiğimiz hafta zam gelmişti. EPGİS tarafından paylaşılan duyuruya göre 26 Şubat tarihinden itibaren benzin fiyatlar 1,61 lira, motorin fiyatları ise 1,51 lira arttı. Sosyal medyada benzine indirim geleceğine dair paylaşımlar çoğalınca benzine indirim mi geldi sorusu araştırılmaya başladı. Araç sahipleri benzine indirim gelecek mi sorusunun cevabını ve 28 Şubat güncel benzin, motorin fiyatlarını merak ediyor.