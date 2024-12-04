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        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine indirim geldi, fiyatlar pompaya yansıdı! İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? 4 Aralık 2024 akaryakıt fiyatları

        Benzine indirim geldi, tabela değişti! 4 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin, benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatları son durum araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak benzine indirim geldi. Bu noktada ''Benzine ne kadar indirim geldi, kaç TL?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki bugün akaryakıt fiyatları ne kadar, LPG, motorin (mazot), benzin kaç TL? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları 4 Aralık 2024…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 08:25 Güncelleme: 04.12.2024 - 10:29
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        • 1

          Akaryakıt fiyatları dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. Bu sebeple LPG, motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak gece yarısı benzine indirim geldi. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, motorin (mazot), LPG, benzin kaç TL? İşte 4 Aralık 2024 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin ve benzin fiyatı…

        • 2

          BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

          4 Aralık 2024 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzene 97 kuruşluk indirim yapıldı. Yapılan indirim, gece yarısından itiberen pompaya yansıdı.

        • 3

          LPG VE MOTORİNDE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

          Benzin ve LPG fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı.

        • 4

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,12 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,22 TL

          LPG litre fiyatı: 26,03TL

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,01 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,16 TL

          LPG litre fiyatı: 25,49 TL

        • 6

          ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 42,54 TL

          Motorin litre fiyatı: 44,80 TL

          LPG litre fiyatı: 26,04 TL

        • 7

          İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

          Benzin litre fiyatı: 43,04 TL

          Motorin litre fiyatı: 45,29 TL

          LPG litre fiyatı: 25,94 TL

        • 8

          AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

          Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

          Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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