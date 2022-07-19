Benzinde 94 kuruşluk indirim

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Uluslararası piyasalardaki düşüş pompa fiyatına yansıdı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 94 kuruş indirim geldi.

Bu indirimle beraber İstanbul'da ortalama satış fiyatı 22 lira 72 kuruşa geriledi. Ay başında benzinin litresi 27 lira 28 kuruştan satılıyordu.

Temmuzda yaşanan gerilemeye rağmen 2022 genelinde yüzde 76 yükseldi. Benzin fiyatı haziran ayında 28.44 liraya kadar yükselerek rekor kırmıştı.

İLAVE DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün yaptığı açıklamada, küresel fiyat oluşumlarına bağlı olarak yakın zamanda akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini ifade ederek, "Tüm çalışmalarımız halkımızın refahını azami ölçüde artırmak doğrultusunda aralıksız ilerlemektedir" dedi.