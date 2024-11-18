Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzin indirimi ile güncel fiyatlar ne durumda? İşte, 19 Kasım Salı İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...