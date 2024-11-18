Uluslararası piyasalarda brent petrolde yaşanan dalgalanmalar; benzin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Bu kapsamda benzine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Peki, benzin indirimi öncesi fiyatlar ne durumda? İşte, 18 Kasım Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları...