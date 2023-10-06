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        Haberler Gündem BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç lira oldu?

        Araç sahiplerini sevindirecek haber: Benzine ikinci indirim geldi! İşte 6 Ekim LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Brent petrol ve döviz kurunda yaşanılan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol sert düşüşe geçerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geldi. 5 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2,10 TL indirim gelirken 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liradan fazla indirim geldi. İşte 6 Ekim güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 00:20 Güncelleme: 06.10.2023 - 00:20
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        • 1

          Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin ardından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş araç sahiplerini sevindirecek haberleri beraberinde getirdi. 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Peş peşe ikinci indirim haberi de geldi. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 liranın üzerinde bir indirim daha geldi. İşte 6 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...

        • 2

          BENZİNE 2 TL'NİN ÜZERİNDE İNDİRİM YAPILDI!

          Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre 5 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim geldi.

        • 3

          BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM!

          Benzin fiyatlarına 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 17 kuruşluk bir fiyat indirimi daha geldi.

        • 4

          AKARYAKIT İNDİRİMİ SONRA BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

          Akaryakıt fiyatlarına gelen ikinci indirimin ardından İstanbul Anadolu Yakasında 34,50 TL'ye satılan benzin fiyatının 33,33 TL'ye geriledi.

          Ankara'da 35,15 liraya satılan benzinin litre fiyatının ise 33,98 TL'den satılması bekleniyor.

        • 5

          İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,51 TL

          İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.06 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18,16 TL

        • 6

          İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

          İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 33,56 TL

          İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,12 TL

          İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18,61 TL

        • 7

          ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

          Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,18 TL

          Ankara'da motorin litre fiyatı: 40,64 TL

          Ankara'da LPG litre fiyatı: 18,58 TL

        • 8

          İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

          İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,29 TL

          İzmir'de motorin litre fiyatı: 40,80 TL

          İzmir'de LPG litre fiyatı: 18,23 TL

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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