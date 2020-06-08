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HaberlerEnerji

Benzine 37 kuruş, motorine 32 kuruş zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, rafineri çıkış fiyatındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 32, benzin grubunda 37 kuruş fiyat artışı meydana geldi. Artış pompa satış fiyatına yansıyacak

08.06.2020 - 16:58 | Güncelleme: ABONE OL
son dakika
HABERTURK.COM / AA

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 37, motorinin litre fiyatına 32 kuruş zam yapılacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) aldığı bilgiye göre, söz konusu artışlar pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,87 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,73 liradan 6,10 liraya, İzmir'de 5,86 liradan 6,23 liraya yükselecek. Ayrıca, Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,72 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,36 liradan 5,68 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,75 liraya yükselecek.

EPDK geçen hafta akaryakıt fiyatlarında dağıtıcı ve bayilerin kar marjları üzerinden 17 ila 25 kuruş indirim yapılmasını sağlamıştı. İndirimle Ankara'da ortalama 5.99 liradan satılan benzinin litre fiyatı yaklaşık 5,75 lira seviyesine, motorin ise 5.57 TL'den 5.40'a gerilemişti.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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