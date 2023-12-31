BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Yeni yıla girmemizle beraber benzin fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Ocak ayında benzine ÖTV zammı yapılacağına dair birtakım söylentiler dolaşsa da henüz kesin olarak açıklanan bir benzin zammı söz konusu değil. Şu anda benzinde indirim veya zam beklenmiyor. Resmi bir açıklama olması halinde haberimize ekleyeceğiz.