Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Akaryakıt fiyatları, bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Benzinde 9, motorinde de 11 kuruş zam bekleniyor.

Uluslar arası piyasalarda benzin ve motorin fiyatları yukarı yönlü harekete geçti. Benzinin tonu (son 24 saatte) 232 dolardan 247 dolara, motorinin tonu da 242 dolardan 258 dolara çıktı. Dolar kuru bir miktar gevşedi. Bu durum zam ihtiyacını az da olsa azalttı. Bu gece motorinde 11, benzinde 9 kuruş zam hesaplanıyor.