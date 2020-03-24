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Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinde 22 kuruş indirime gidildi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara ve İzmir'de ortalama 5,32 liradan satılan benzinin litre fiyatı, 5,10 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da ise 5,23 liradan 5,01 liraya inecek.

FARK AÇILDI

Uluslar arası piyasalarda benzinin tonu dün bir kez daha sert biçimde düştü. 223 dolardan 179 dolara kadar geriledi. Bu gerileme benzinde 22 kuruşluk indirime yol açtı. Motorinde bir fiyat hareketi beklenmiyor. Benzin ile motorin arasında halen (akaryakıt dağıtım şirketine ve bölgesine göre değişmekle birlikte) 7 kuruş fiyat farkı bulunuyor. Yapılan indirim sonrasında benzin, motorinden 29 kuruş daha ucuz olacak

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.