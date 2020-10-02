Benzinde indirim bekleniyor

HABERTURK.COM

Ptrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardaından benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş indirim yapılmadı bekleniyor.

Talep endişeleri, OPEC'in üretim artırma kararı ve son olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının etkisiyle son 1 haftada Brent petrolün varil fiyatının yüzde 6.5 düşmesine yol açtı.

OTOGAZA ZAM GELEBİLİR

Çarşamba günü benzinin litre fiyatına 14 kuruş zam gelmişti.

Benzinde indirim beklenirken, buna karşılık otogazda 20 kuruş zam bekleniyor. Ancak bu zammın ÖTV'den mi karşılanacağı yoksa pompa fiyatına mı yansıtılacağı henüz belli değil.