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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, "15/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 11 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 6,73 liradan 6,62 liraya, Ankara’da 6,81 liradan 6,70 liraya, İzmir’de ise 6,83 liradan 6,72 liraya gerileyecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.