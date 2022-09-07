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SON DAKİKA | Araç sahipleri dikkat! Motorine bir zam daha geldi... 7 Eylül 2022 güncel benzin, LPG ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç lira oldu? (Ankara İzmir İstanbul)

Benzin ve motorine zam LPG'ye indirim! 7 Eylül Salı 2022 güncel benzin ve akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zam ve indirimler pompa fiyatlarına yansıdı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarında güncel gelişmeleri takip ediyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim sonrasında 6 Eylül'den itibaren geçerli olan zam ile benzin ve motorin fiyatları arttı. İşte detaylar...

07.09.2022 - 00:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Güncel akaryakıt fiyatları merak ediliyor. Son dakika gelişmesine göre 6 Eylül tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorine zam LPG'ye ise indirim yapıldı. Araç sahipleri üst üste yapılan indirim ve zam haberleri sonrasında güncel rakamları araştırıyor. Peki 6 Eylül benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 7 Eylül 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir güncel benzin, motorin fiyatları...

  • BENZİN VE MOTORİNE ZAM LPG'YE İNDİRİM!

    6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirim yapıldı. Son dakika gelişmesine göre motorine 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

    BENZİN VE MOTORİNDE DEV İNDİRİM YAPILMIŞTI

    3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.

  • BENZİNDE İNDİRİM GELMİŞTİ!

    Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

  • MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

    25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı. 

  • LİTRE FİYATI 20 TL'NİN ALTINA İNDİ

    İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı yapılan son indirim ve zamlar ile 19.23 liraya kadar geriledi.

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