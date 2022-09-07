BENZİN VE MOTORİNE ZAM LPG'YE İNDİRİM!

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam yapıldı. LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirim yapıldı. Son dakika gelişmesine göre motorine 7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi.

BENZİN VE MOTORİNDE DEV İNDİRİM YAPILMIŞTI

3 Eylül Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, motorin grubunda 2 lira 41 kuruş indirim yapıldı.